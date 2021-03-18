بارزاني يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج جميع المليشيات والمسلحين غير الشرعيين من المنطقة

2021/03/18 | 10:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار وخروج “الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية من المنطقة”.جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان السفير الفنلندي لدى العراق، فيسا هاكينن.وتم التباحث خلال الاجتماع “حول تعزيز علاقات … Readmore

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