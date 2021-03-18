بلينكن: للصين مصلحة ذاتية في نزع السلاح النووي بكوريا الشمالية

2021/03/18 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، الخميس، بعد ساعات من رفض دبلوماسي كوري شمالي رفيع إجراء أي محادثات حتى تغير واشنطن سياساتها ، إن الضغوط والخيارات الدبلوماسية لا تزال مطروحة على الطاولة للتعامل مع كوريا الشمالية.

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