الأمم المتحدة تعطي الضوء الأخضر لتحقيق مشترك في منطقة تيغراي الإثيوبية

2021/03/18 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الأربعاء أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه وافقت على طلب إثيوبيا إجراء تحقيق مشترك في العواقب الإنسانية للنزاع في تيغراي في شمال البلاد.وكان سكان في تيغراي تحدثوا لمنظمات مدافعة عن … Readmore

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