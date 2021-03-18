اللجنة العليا: تقييم إجراءات الحظر قبل شهر رمضان

2021/03/18 | 10:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن تقييم إجراءات حظر التجوال قبل شهر رمضان، فيما شددت على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت، فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها".واضافت ان "إجراءات الحظر سيعاد تقييمها بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم"، مشيرة الى ان "القرار تضمن إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن".

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