يمثلون 15% من سكان المحافظة… المثنى تستعد لتوزيع اراض بين قاطني العشوائيات

2021/03/18 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تستعد محافظة المثنى، لتوزيع اراض سكنية بين سكان العشوائيات في المحافظة، بينما كشفت عن وجود 21 ألف مسكن عشوائي فيها، والتي يقطنها 15 بالمئة من سكانها.

وقال مدير تخطيط المثنى قابل حمود في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “تلك المؤشرات تعد نتائج رسمية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء بعد مسوحات ميدانية استمرت لأشهر عدة”، مشيرا الى ان “ظاهرة السكن العشوائي ووضع اليد على أراض تابعة للدولة، زادت بشكل كبير خلال الاعوام الأخيرة”.

وأضاف حمود، ان “اللجنة ستقدم حلولا لتلك المشكلة في سقف زمني واضح”، منوها بان “الحلول تشتمل على تخصيص أراض مخصصة للسكن في مناطق أخرى وتوزيعها بين سكان العشوائيات وحثهم على أخذ قروض من المصرف العقاري من اجل بناء وحدات سكنية جديدة”.



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