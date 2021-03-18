عالية نصيف تعلق على استدعاء مديرة الضرائب السابقة

2021/03/18 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أشادت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، بقرار لجنة الأمر الديواني 29 باستدعاء مديرة الضرائب السابقة للحضور الى مقر اللجنة، فيما عبرت عن أسفها لتأخر الجهات الرقابية في محاسبة “المفسدين” رغم البيانات والتصريحات التي أصدرتها منذ سنوات والتي كشفت فيها فسادهم معززاً بالأدلة والوثائق.وقالت نصيف في بيان، انه “سبق وأن نشرنا بياناً بتاريخ 29 […]

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