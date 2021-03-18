2021/03/18 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الاربعاء، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، تضمنت عددا من المقترحات، منها رفع سعر شراء المحاصيل الزاعية من الفلاحين، و خفض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال الخزعلي في تغريدة على تويتر، تابعه NRT عربية (18 آذار 2021)، "نقترح على أعضاء مجلس النواب، زيادة وتثبيت مفرادات واضحة وصريحة للبطاقة التموينية في الموازنة، ورصد المبالغ الكافية لضمان استمرار وصولها إلى المواطنين ووضع حد للاستهانة بمفرداتها التي من شأنها التخفيف من معاناة شرائح كثيرة بحاجة ماسة لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يقدم 3 مقترحات لمجلس النواب من بينها سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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