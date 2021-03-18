الطيران المدني: أكثر من مليوني مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية خلال 2020

2021/03/18 | 10:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت سلطة الطيران المدني، أن أكثر من مليوني مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية خلال عام 2020، بالرغم من جائحة كورونا.

وذكرت السلطة في بيان أن “مجموع المسافرين المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية بلغ (2،003،279) مسافر وبعدد رحلات بلغت (24،983 ) رحلة هابطة ومغادرة والتي كانت معظمها لإجلاء ونقل مواطنينا العراقيين العالقين في دول الخارج من خلال الالتزام الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

واكدت أن “تلك الإحصائية التي أصدرتها شعبة تخطيط واقتصاديات النقل الجوي التابعة للسلطة والتي شملت مجموع المسافرين والرحلات في المطارات العراقية وكل من (بغداد ،البصرة ، النجف ،أربيل ، السليمانية ) والتي جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من قبل المعنيين في تلك المطارات مع مجموعة من التسهيلات والخدمات التي منحت لشركات الطيران العاملة بهدف تعزيز واقع خدماتها للمسافرين الكرام”.

واوضحت أن “العدد الكلي للمسافرين المتنقلين القادمين والمغادرين عبر مطار بغداد الدولي بلغ ( 928983 ) مسافر برحلات بلغت (11391) رحلة ، كما بلغ مجموع المسافرين إلى مطار البصرة الدولي( 198048 )مسافر وبلغ مجموع الرحلات فيه( 2969 )رحلة”.

وتابعت أن “المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين إلى مطار النجف الأشرف ( 272770 )مسافر ومجموع الرحلات فيه بلغت ( 2836 )رحلة، وايضاً كان المجموع الكلي للمسافرين لمطار أربيل الدولي (493454 )مسافر وبرحلات بلغت (5911 )، وفيما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه (110024 )مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت (1876 ) رحلة”.

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