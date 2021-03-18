البنك المركزي يحذر من شركات وهمية تدَّعي تسهيل القروض

2021/03/18 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، من شركات وهمية تدَّعي تسهيل إجراءات القروض.وقال البنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نحذر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تدّعي تسهيل إجراءات استلام القروض من المصارف”.وأوضح، ان “البنك لم يمنح هكذا تراخيص لاي شركة أو جهة كما انه يحث المصارف على …

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