في ذكرى المجزرة الأميركية .. حقوق الإنسان تطالب بتكثيف الجهود لإعمار الموصل

2021/03/18 | 10:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

استذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الخميس، قصف قوات التحالف الدولي للمدنيين العزل والمساكن الآمنة في محافظة نينوى بتاريخ 17/آذار / 2017 ، مستهدفاً حي الموصل الجديدة الذي أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من (200) شخصاً و تدمير عشرات المنازل.

وقالت المفوضية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنها ” تستنكر هذه المجزرة البشعة التي طالت مدينة الموصل وما خلفته من دمار وقتل وتهجير ونزوح وانتهاك للحقوق الأساسية للمواطن في العيش الآمن”.

وطالبت المفوضية، الحكومة والمجتمع الدولي بـ”تكثيف الجهود لإعمار مدينة الموصل وإنصاف ذوي الشهداء وتعويضهم عما لحق بهم وبممتلكاتهم من تدمير، وجبر الضرر وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يعزز التعايش السلمي والمجتمعي ويرسخ أسس الاستقرار والأمان والتآخي في مدينة الموصل مدينة السلام والمحبة”.



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