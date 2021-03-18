2021/03/18 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادانتقد النائب كاظم الشمري، اليوم الخميس، تفشي ظاهرة ’’المحسوبية والمنسوبية’’ في توزيع المناصب في وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وبقاء بعض المدراء في مناصبهم لأكثر من خمس سنوات، داعياً وزير الداخلية الى التدخل وإنهاء هذه الظاهرة . وقال في بيان اليوم، أنه : "من خلال متابعتنا لعمل وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية، وجدنا وللأسف تفشي ظاهرة المحسوبية والمنسوبية بشكل كبير في هذه الوكالة وخصوصاً فيما يتعلق بمناصب المدراء".وتابع "الى درجة أن بعض المدراء باقون في مناصبهم منذ أربع أو خمس سنوات، بل ان البعض مضى عليه في منصبه ست سنوات، في حين يتم حرمان البقية من تولي أي منصب، وهذه الحالة استشرت بشكل كبير منذ العام الماضي ولغاية الان ". ودعا وزير الداخلية إلى "معالجة هذه الظاهرة وعدم ترك مسألة توزيع المناصب بيد أشخاص عليهم مؤشرات كثيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يوجه طلباً إلى وزير الداخلية بخصوص ’’المحسوبية والمنسوبية’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يوجه طلباً إلى وزير الداخلية بخصوص ’’المحسوبية والمنسوبية’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).