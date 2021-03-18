العشرات من الطلبة في العمارة يتظاهرون للمطالبة بتأجيل الامتحانات

2021/03/18 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تظاهر العشرات من الطلبة امام مديرية تربية ميسان وسط العمارة ، للمطالبة بتأجيل الامتحانات.وقال عدد من المتظاهرين :" ان القرار جاء بشكل ‏مفاجئ وقريب ، مما ادى الى ارباك الطلبة "./ انتهى

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