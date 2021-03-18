2021/03/18 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ قدم الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي مجموعة من المقترحات الى مجلس النواب ، تسهم في تخفيف معاناة الشعب .وقال الخزعلي في تغريدة على / تويتر / :" نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، وللمسؤولية القانونية والأخلاقية، علينا جميعا السعي الجاد في تخفيف معاناة أبناء شعبنا الكريم ، لذا نقترح عليكم المقترحات التالية لتضمينها في الموازنة قبل إقرارها|.ـ زيادة وتثبيت مفردات واضحة وصريحة للبطاقة التموينية في الموازنة، ورصد المبالغ الكافية لضمان استمرار وصولها إلى المواطنين، ووضع حد للاستهانة بمفرداتها التي من شأنها التخفيف من معاناة شرائح كثيرة بحاجة ماسة إليها.ـ رفع سعر شراء المحاصيل الزراعية من الحبوب ( الحنطة، الشعير ، الرز )، ودعم شريحة الفلاحين والقطاع الزراعي، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المحاصيل الستراتيجية ".ـ تخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي لما يسببه من ارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية ، مما شكل عبءا ثقيلا على عاتق المواطن العراقي، وتعويض الفرق الذي يحصل في الموازنة من خلال زيادة سعر النفط زيادة واقعية ومدروسة يلاحظ فيها ارتفاع سعر النفط حاليا والتوقعات الايجابية بارتفاعه أكثر في الفترة القادمة حسب توقعات منظمة أوبك./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يقدم مقترحات لمجلس النواب لتخفيف معاناة الشعب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يقدم مقترحات لمجلس النواب لتخفيف معاناة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).