وزير اماراتي: العراقيون ساهموا في تأسيس دولة الإمارات

2021/03/18 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أشاد وزير التسامح والتعايش الاماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، الخميس، بمساهمة العراقيين في تأسيس دولة الإمارات، مؤكدا أن الشعب العراقي العظيم يجب أن يأخذ مكانته في التطور والتقدم الحضاري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية اطلعت عليه /المعلومة/، أن “سفير جمهورية العراق لدى الإمارات العربية مظفر مصطفى الجبوري التقى وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في قصره بأبوظبي”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات العراقية الإماراتية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وثمن معالي الوزير حرص القيادة العراقية على الاهتمام بتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات”.

وأشاد آل نهيان بـ”مساهمة العراقيين في تأسيس دولة الإمارات”، معربا عن “تفاؤله بتحسن الأوضاع في العراق مع الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وان الشعب العراقي العظيم يجب أن يأخذ مكانته في التطور والتقدم الحضاري”.

من جانبه أكد السفير العراقي أن “زيارة البابا عكست صورة إيجابية عن التنوع الكبير والمهم في العراق”.



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