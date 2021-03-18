وكالة الطاقة الدولية تخالف توقعات العراق: انتاجكم في العام 2026 سيصل إلى 5.4 مليون برميل

2021/03/18 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

توقعت وكالة الطاقة الدولية، ارتفاع انتاج العراق خلال العام 2026 إلى 5.4 مليون برميل، وهو ما يخالف توقعات وزارة النفط التي تؤكد أنها ستصل إلى انتاج 7 ملايين برميل يوميا في العام 2025.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها يوم امس، ان العراق، الذي يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك، سيكون اكثر من يزيد انتاجه في المجموعة وذلك بزيادة تصل الى 1.3 مليون برميل باليوم ليبلغ انتاجه الكلي بحدود 5.4 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2026 .

وكان وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، أعلن أن بلاده تستطيع حاليا إنتاج 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وتستهدف الوصول إلى 7 ملايين بحلول عام 2025.

وكشفت وكالة الطاقة الدولية في آخر توقعاتها للسوق في 17 آذار الحالي انه حالما يعود الطلب على الخام بعد ركود جراء وباء كورونا، فان ذلك سيستدعي من أوبك ان تعزز وتزيد من انتاجها للخام بنسبة تزيد على 20% عن معدل انتاجها الحالي ليصل الى مايقارب من 30.8 مليون برميل باليوم بحلول العام 2026 .

واستنادا لآخر بيانات استقصائية حصلت عليها وكالة بلاتس للطاقة فان انتاج الدول الاعضاء الـ 13 في اوبك من النفط الخام لشهر شباط الماضي وصل الى 24.86 مليون برميل باليوم .

واشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الى ان القسم الاعظم من زيادات الانتاج والضخ هذه ستأتي من السعودية والعراق والكويت، اكثر مما يأتي من الاعضاء الافارقة في اوبك وفنزويلا.



وذكرت الوكالة بان الاستهلاك العالمي للنفط سينمو ويتضاعف بشكل سريع .

وقالت الوكالة في تقريرها "بينما يتعافى الطلب على النفط مع وجود تلكؤ في استثمارات التنقيب والانتاج في مناطق اخرى من العالم، فان السعودية والعراق والامارات والكويت قد يلجأون الى مضاعفة انتاجهم بقدر الامكان لضمان سد حاجة الطلب العالمي على الخام في السوق.



وإذا ما بقيت العقوبات قائمة على ايران فان هذه البلدان ستبذل ما لها من قدرة وسرعة لمواكبة الطلب ."

ويصعب على العراق زيادة انتاجه بسبب الازمة المالية، وتركيزه حاليا على الاستثمار في الغاز والطاقة البديلة، لاعتماد البلد بشكل شبه كامل على النفط في ايراداته المالية، مما سبب ازمة مالية خلال العام 2020 بعد هبوط أسعار النفط إلى اقل من 20 دولارا.

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