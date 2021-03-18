2021/03/18 | 10:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، الخميس، عن إعادة تأهيل جسر المفري في محافظة نينوى، عاداً إياه مشروعاً ستراتيجياً لتسهيل حركة التبادلات التجارية والإعمار في المحافظة.

وقال مدير صندوق إعادة الإعمار فرع نينوى سالم يحيى عثمان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تمَّت إعادة إعمار جسر المفري المتكون من ثلاثة فضاءات بطول (72م)” ، مبيناً أن “الجسر يربط النواحي والقرى التابعة لقضاء تلعفر وناحية ربيعة بناحية زمار والطريق المؤدي الى جسر فيش خابور ومحافظة دهوك”.

وأضاف عثمان، أن “الجسر يعد طريقاً حيوياً وتجارياً يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي كما يخدم شريحة واسعة من الفلاحين لتسويق محاصيلهم الزراعية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة تأهيل جسر المفري الاستراتيجي في نينوى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة تأهيل جسر المفري الاستراتيجي في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).