النزاهة تضبط 25 موظفاً في شركة تسويق عبر الانترنت بتهمة النصب والاحتيال

2021/03/18 | 11:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، قيامها بضبط (25) موظفا في إحدى شركات التسويق عبر الإنترنيت بتهمة ممارسة أعمال النصب والاحتيال واستغلال المواطنين في محافظة نينوى.وقالت الهيئة في بيان، أنها “ضبطت (25) متهما من العاملين في شركة تسويق عبر الإنترنيت؛ بتهمة استغلال المواطنين والشباب العاطلين عن العمل وتضليلهم وإيهامهم بالتعيين كوكلاء للشركة مقابل دفع […]

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