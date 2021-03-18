رئاسة الوزراء توعز وزارة الخارجية بالضغط على الشركات المصنعه للقاحات كورونا لتجهيز العراق بأسرع وقت

2021/03/18 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعزت رئاسة الوزارء اليوم الخميس الى وزارة الخارجية التدخل والضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق.وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ان توجيه صدر بتولي وزارة الخارجية مهمة التدخل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية للضغط على الشركات المصنعة للقاحات … Readmore

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