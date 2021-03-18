شرطة كربلاء توضح حقيقة تحليق طائرات مسيرة لداعش لاستهداف المدينة

2021/03/18 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية شرطة كربلاء، الخميس، إسقاط

طائرة مسيرة تابعة لتنظيم داعش في

المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "عدداً من مواقع

التواصل الاجتماعي وتحديداً قناة على

موقع (التليغرا

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