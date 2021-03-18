قرارات لجنة الصحة والسلامة بشأن امتحانات المدارس والجامعات

2021/03/18 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة

الوطنية، أربع قرارات بشأن آلية

امتحانات طلبة المدارس والجامعات، فيما

أكدت أن إجراء الامتحانات سيكون

حضورياً.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة نون

الخبرية، أن "إجراء ام

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