متظاهرو ذي قار يأسفون عن بعض الاضرار الناجمة عن الاحتجاج

2021/03/18 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم متظاهرو محافظة ذي قار اعتذاراً الى اهالي المحافظة جراء اقدام بعض المتظاهرين على حرق الاطارات وقطع الطرق والتسبب بتعطيل حركة المواطنين داخل الناصرية.

جاء ذلك خلال تسجيل صوتي منسوب الى احد قادة التظاهرات انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قدم فيه اسفه عن الاضرار التي لحقت بالمواطنين جراء قطع الجسور والطرق وحرق الاطارات خلال الايام الماضية.واعلن المتحدث الذي لم يكشف عن هويته في التسجيل عن الخطوات التصعيدية اللاحقة للمتظاهرين حيث تقرر عدم قطع الجسور أو حرق الإطارات ابتداء من هذا اليوم الخميس، وخطوات تصعيدية اخرى لا تضايق المواطنين بهدف اقالة جميع افراد الحكومة المحلية في ذي قار

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