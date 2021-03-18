الكاظمي يوجه الخارجية بالضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق

2021/03/18 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزارء، الخميس، اصدار توجيهات حكومية الى وزارة الخارجية للضغط "دبلوماسياً" على الشركات المصنعة للقاحات الخاصة بفايروس لتعجيل ارسال حصة العراق من تلك اللقاحات.

وقالت الامانة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "وجه رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، بتولي وزارة الخارجية، مهمة التدخل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق".

وأضاف البيان: "وشمل التوجيه، أيضًا تولي الوزارة، مفاتحة منظمة الأمم المتحدة للضغط على منظمة الصحة العالمية للإسراع بتجهيز العراق باللقاحات".

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