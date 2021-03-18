الطيران المدني تعلن إحصائية بعدد المسافرين المتنقلين عبر المطارات العراقية خلال 2020

2021/03/18 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، الخميس، إحصائية بعدد المسافرين الذين تنقلوا عبر المطارات العراقية خلال عام 2020.وذكرت السلطة، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أنها أصدرت "إحصائية للحركة الجوية للمطارات العراقية العاملة في البلاد خلال عام 2020 الماضي بالرغم من جائحة كورونا والإجراءات التي فرضت على حركة السفر لغرض حماية المسافرين".وأضافت "حيث بلغ مجموع المسافرين المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية (2،003،279) مسافرا وبعدد رحلات بلغت (24،983 ) رحلة هابطة ومغادرة والتي كانت معظمها لإجلاء ونقل مواطنينا العراقيين العالقين في دول الخارج من خلال الالتزام الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وأكدت، أن "تلك الإحصائية التي أصدرتها شعبة تخطيط واقتصاديات النقل الجوي التابعة للسلطة والتي شملت مجموع المسافرين والرحلات في المطارات العراقية وكل من (بغداد ،البصرة ، النجف ،أربيل ، السليمانية )، والتي جاءت نتيجة جهد وعمل متواصل من قبل المعنيين في تلك المطارات مع مجموعة من التسهيلات والخدمات التي منحت لشركات الطيران العاملة بهدف تعزيز واقع خدماتها للمسافرين".وتابعت السلطة، أن "العدد الكلي للمسافرين المتنقلين القادمين والمغادرين عبر مطار بغداد الدولي بلغ ( 928983 ) مسافرا برحلات بلغت (11391) رحلة ، كما بلغ مجموع المسافرين إلى مطار البصرة الدولي ( 198048 ) مسافرا وبلغ مجموع الرحلات فيه (2969 ) رحلة".وتابعت، أن "المجموع الكلي للمسافرين المتنقلين إلى مطار النجف الأشرف ( 272770 )مسافر ومجموع الرحلات فيه بلغت ( 2836 ) رحلة، وايضاً كان المجموع الكلي للمسافرين لمطار أربيل الدولي (493454 ) مسافرا وبرحلات بلغت (5911 )، وفيما يخص مطار السليمانية الدولي فكان مجموع المسافرين المتنقلين فيه (110024 ) مسافر بمجموع الرحلات الهابطة والمغادرة بلغت (1876 ) رحلة".

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