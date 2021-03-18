المرور تصدر إجازات سوق مجازة دوليا

2021/03/18 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، ان الاصدار الجديد من اجازات السوق المحلية، استخدامه دوليا وفقا لاتفاقية فيينا الدولية.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر لصحيفة الصباح، ان “الإصدار الأخير لاجازات السوق يحمل مميزات عدة منها انه يحتوي على رمز رقمي مكتوب باللغة الانجليزية ما يسمح باستخدام هذه الإجازة في عدد من …

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