التخطيط تكشف عن توجهات لإعادة إعمار الشريط الحدودي

2021/03/18 | 11:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن توجهاتها جديدة لتحقيق التنمية المكانية وإعادة أعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية الواقعة ضمن هذا الشريط، من خلال اعادة الحياة للمدن التي تم الغاؤها في ثمانينيات القرن الماضي.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط …

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