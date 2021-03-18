2021/03/18 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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رئيس الجمهورية: يجب وضع العلاقة بين بغداد وأربيل في أساسها الصحيح » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:16

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