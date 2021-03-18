القبض على مسلح قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي

2021/03/18 | 11:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أنه اعتقل رجلا من سان أنطونيو بولاية تكساس قرب مقر إقامة كامالا هاريس نائبة الرئيس، جو بايدن، في واشنطن، وصودرت أسلحة في سيارته.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم أن ضباطا تابعين له يرتدون ملابس مدنية أوقفوا بول موراي (31 عاما) في شارع قرب مجمع حكومي، حيث مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي.ولفت إلى أن الشرطة عثرت على بندقية وذخيرة في سيارته التي كانت متوقفة في مرآب وسط مدينة واشنطن.وأضافت شرطة العاصمة أن القبض على موراي أثارته “نشرة مخابرات مصدرها تكساس”.



ولم تذكر تفاصيل عن محتويات النشرة.وكتب مراسل في مكتب واشنطن التابع لشبكة فوكس نيوز على “تويتر”، أن نشرة إنفاذ القانون في تكساس قالت إن موراي كان يعاني من “أوهام بجنون العظمة”، وأنه أرسل لوالدته رسالة نصية يقول فيها إنه في واشنطن، وإنه “سيهتم بمشكلته”.وقالت شرطة العاصمة الأمريكية إن موراي يواجه تهمة حمل أسلحة خطيرة، وحمل بندقية أو بندقية صيد خارج ساعات العمل، وحيازة ذخيرة غير مرخصة، وحيازة جهاز ذي سعة كبيرة لتغذية الذخيرة.



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