2021/03/18 | 11:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة قامت بعدة سرقات للحقائب النسائية

ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على عصابة قامت بعدة سرقات ضمن منطقة الغزالية في جانب الكرخ ببغداد كان آخرها سرقة حقيبة نسائية من امرأة،

وبينت المديرية إن مفارزها تمكنت من القبض على الجناة وهم متهمين أثنين يستقلان دراجة نارية وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية مسروقة مع مسدس وجهاز موبايل) ، حيث تم التحقيق معهما ودونت أقوالهما بالاعتراف عن أكثر من عملية سرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما أصوليا وتوقيفهما وفق أحكام المادة 446 ق.ع،

الى ذلك نفذت مفارز المديرية أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل .

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