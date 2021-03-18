كركوك.. اقامة ملتقی وبطولة العاب للساحة والميدان

2021/03/18 | 11:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من ممثلية أولمبية كركوك والاتحاد الفرعي لألعاب القوى ضم كل من حربي خالد رئيس الممثلية وصباح حسن رئيس الاتحاد الفرعي لألعاب القوى والحكم الدولي حسين محمد أحمد والحكم الدولي الدكتورة آمينة كريم حسين، جامعة الكتاب بناحية ألتون كوبري.

والتقی الوفد الدكتور اياد البرزنجي رئيس الجامعة والدكتور عدي جاسب عميد كلية التربية الرياضية.

وجری خلال اللقاء بحث التعاون المشترك فيما يخص الجانب الرياضي، من بينها إقامة ملتقی وبطولة (ألعاب الساحة والميدان) ودعوة الجامعات العراقية وجامعات إقليم كوردستان للمشاركة في هذا الملتقى والذي من المزمع اقامته على رحاب جامعة الكتاب.

ورحب رئيس الجامعة بهذا اللقاء وإقامة البطولة، مبديا موافقته واستعداده لتسهيل وتوفير جميع المستلزمات الإدارية من سكن ومبيت للوفود المشاركة وتقديم جميع الاحتياجات من اجل إنجاح هذا الملتقی الرياضي.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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