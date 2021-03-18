الاتصالات النيابية تكشف مصير قانون الجرائم المعلوماتية

2021/03/18 | 11:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب، اليوم الخميس، عن مصير قانون الجرائم المعلوماتية.وقال رئيس اللجنة نعيم العبودي، في تصريح صحفي، إن “قانون الجرائم المعلوماتية جاهز، وفي الجلسات المقبلة سيتم طرحه على أعضاء مجلس النواب للتصويت”.وأشار إلى أنه “تمَّت القراءة الثانية للقانون وأخذت جميع ملاحظات النواب وبعض المثقفين ومنظمات المجتمع المدني وتم […]

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