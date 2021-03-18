الاتحاد يدعو موظفي الإقليم الى الغاء استقطاع رواتب الموظفين

2021/03/18 | 11:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان، الخميس، حكومة اقليم كردستان الى الغاء استقطاع رواتب الموظفين.وقالت كتلة الاتحاد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ننظر بقلق بالغ الى استمرار استقطاع رواتب الموظفين، وندعو الحكومة الى مراعاة زيادة نسبة الواردات وانهاء هذا الاستقطاع عند صرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي”.واضاف البيان: “الآن وبعد ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 65 دولارا وهبوط قيمة الدينار العراقي امام الدولار، ليس هناك اي سبب لاستمرار استقطاع رواتب الموظفين، وخاصة وان المسؤولين الحكوميين اكدوا خلال اكثر من مناسبة ان استقطاع رواتب الموظفين سينتهي عند ارتفاع اسعار النفط وان الحكومة ستستطيع صرف رواتب الموظفين دون استقطاع”.واوضح البيان: “نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ورغم ان حزبنا احد الاطراف المشاركة في تشكيل الحكومة، فاننا وامام الاوضاع الجديدة التي اشرنا اليها لن ندافع ونتحمل مسؤولية قرار تخفيض تمويل رواتب الموظفين بنسبة 21%.وتابع، “نحن لانعتقد بان الحكومة لاتستطيع صرف رواتب الموظفن لشهر آذار دون استقطاع ووجداننا ومهمتنا كممثلين لشعب كردستان تمنعانا من اختلاق الذرائع لقرار الاستقطاع”.



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