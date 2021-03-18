الكاظمي بصدد تكليف هذه الشخصية لمنصب محافظ ذي قار

2021/03/18 | 11:31 - المصدر: NRT عربية

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كشف مصدر مطلع، الخميس، عن الشخصية التي تحظى بالقبول الأكبر من قبل رئيس الوزراء لتولي ادارة منصب محافظ ذي قار.

وقال المصدر لـ NRT عربية (18 اذار 2021)، إن "رئيس الوزراء يعتزم تكليف الدكتور عبد الرضا سعود والذي يشغل منصب معاون رئيس جامعة ذي قار للشؤون العلمية، فضلا عن صلته بحركة البشائر التي يرأسها النائب ياسر المالكي، والمنضوية تحت جناح حزب الدعوة".

وأكد المصدر، أن "سعود حظي كذلك برضا كل من ائتلافي سائرون والحكمة، مقابل رفض الفتح له".

ولفت المصدر، إلى ان "المتظاهرين هددوا بالتصعيد وازالة (سعود) عن المنصب خلال 24 ساعة كما فعلوا مع المحافظين السابقين كونه خارج الاسماء التي طرحها المتظاهرون".

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