بغداد: اعتقال مطلوبين بتهم مختلفة بينهم مخمور كان يعترض طريق المارة

2021/03/18 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة شرطة بغداد، حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آذار 2021) إن "مفارز قيادة شرطة محافظة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة ألقت القبض على( ١٤ ) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى، فضلا عن ضبط (٢٥) مخالفا وعجلة مخالفة للتعليمات والقواعد".

وأضافت أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط عجلتين تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".

وعلى صعيد متصل، "نفذت مفارز مديرية شرطة النجدة واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد".

وبينت المديرية إن "الممارسات الأمنية لشرطة النجدة أسفرت القبض على عدد من المتهمين مطلوبين بقضايا تنوعت بين السرقة والمخدرات وحمل السلاح غير المرخص، فضلا عن القبض على (٥٥) مخمورا يعترضون سبيل المارة وضبط عجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".

وأضافت المديرية انه "تم إحالة جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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