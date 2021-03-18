لابورتا يحسم موقفه من رحيل كومان وميسي

2021/03/18 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شدد الرئيس الجديد لنادي برشلونة، خوان لابورتا، على ثقته في مدرب “البارسا”، رونالد كومان ، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لإقناع نجم الفريق، ليونيل ميسي، بالبقاء وتجديد عقده.وقال لابورتا، خلال خطابه في حفل تنصيبه رئيسا لبرشلونة، أمس الأربعاء: “الله وحده يعلم ما يتطلبه الأمر للوصول إلى هنا، وهذه العبارة قالها (أسطورة […]

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