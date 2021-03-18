الخزعلي : تدخل الامارات بالشأن العراقي مؤشر خطير لا يمكن تجاهله

2021/03/18 | 11:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..دعا نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، الخميس ، الى عدم تجاهل المعلومات الخطيرة التي كشفت عنها بعض الشخصيات السياسية عن تدخل الإمارات بالشأن العراقي .وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تدخل الإمارات بالشأن العراقي يمثل تحديا أمنيا خطيرا لا يمكن تجاهلها او التغاضي عنها”.وأضاف أن “الامارات تحاول استغلال الظروف التي يمر بها العراق لتنفيذ ماربها العدوانية”، محذرا من “محاولات اماراتية لزعزعة الاوضاع داخل العراق”.واكد الخزعلي على “اهمية توجيه لجنة الأمن والدفاع النيابية للتحقيق بملف التدخل الإماراتي بالشأن العراقي”.وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي كشف، امس الأربعاء، عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة المسؤول عن جهاز المخابرات بشان التدخلات الامارتية.



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