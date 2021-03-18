المالية: اجتماع المساء سيحسم مصير الموازنة

2021/03/18 | 11:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد رئاسة مجلس النواب اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية ورؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية، مساء اليوم الخميس، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا مساء اليوم الخميس مع رؤساء الكتل النيابية واعضاء اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان هذا الاجتماع سيحدد موعد التصويت على الموازنة ونحن في اللجنة المالية نريد ان تطرح الموازنة في مجلس النواب في اجواء بعيدة عن التشنجات.

واوضح: ان موضوع حصة اقليم كوردستان ليس الملف الوحيد الذي لم يحسم في مشروع قانون الموازنة الكتل الشيعية لديها ملاحظات والكتل السنية ايضا لديها ملاحظات لذا الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم هو الذي سيحسم مصير الموازنة.

واشار الى وجود تقارب بين الكتل النيابية حول الموازنة والافكار ليست بعيدة بشكل كبير يمكن معالجة جميع الاشكالات والتصويت على الموازنة.

PUKmedia خاص

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