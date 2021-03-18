التحالف الدولي يستهدف أنفاقا لداعش في جبال قره جوخ

2021/03/18 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرات التحالف الدولي أنفاقا لتنظيم داعش في قضاء مخمور بين محافظتي نينوى وأربيل.

وأوضحت مصادر أمنية أن القصف الجوي استهدف أوكارا وأنفاقا لداعش وتركز في جبال قره جوخ في قضاء مخمور شمالي العراق.

ويشن التحالف الدولي بالتنسيق مع القوات العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب عمليات مستمرة في هذه المنطقة والتي تعد من أخطر أوكار داعش وأكثرها نشاطا.

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