الأمين العام لحركة العصائب يدعو الى دعم الفلاحين وخفض قيمة الدولار

2021/03/18 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، ثلاثة مقترحات لأعضاء مجلس النواب من اجل تضمينها في الموازنة قبل التصويت عليها بهدف تخفيف معاناة الشعب العراقي جراء الظروف الاقتصادية.ودعا الخزعلي في تغريدة على تويتر، الى رفع سعر شراء المحاصيل الزراعية من الحبوب الحنطة الشعير الرز بهدف دعم شريحة الفلاحين، كما طالب خفض قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي وتعويض الفرق الذي يحصل في الموازنة من خلال زيادة سعر النفط ، كما طالب بزيادة وتثبيت مفردات واضحة وصريحة للبطاقة التموينية في الموازنة، بعد رصد المبالغ الكافية لضمان استمرار وصولها إلى المواطنين ووضع حد للاستهانة بمفرداتها التي من شأنها التخفيف من معاناة شرائح كثيرة.

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