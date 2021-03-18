رئيس الجمهورية يتحدث عن قرار انهاء تواجد القوات الأجنبية

2021/03/18 | 11:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، على قرار إنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية في العراق الذي أصدره مجلس النواب مطلع العام الماضي.وقال صالح في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة واساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية”.وأضاف صالح، أن “هناك قرارا بإنهاء تواجد القوات الأميركية والأجنبية القتالية”، مبيناً أن “الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر”.من جانب آخر بين رئيس الجمهورية، أن “هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته”.وأوضح صالح، أن “المواطن في البصرة لم يعد راضياً عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة”.



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