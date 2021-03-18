بيان من لجنة الصحة والسلامة قبل ساعات من تطبيق الحظر الشامل

2021/03/18 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، إن الحظر التام سيطبق بدءا من اليوم الساعة التساعة مساء حتى فجر الاحد.

واوضحت اللجنة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (18 آذار 2021) أنها "قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق".

وأضاف البيان "يبدأ تطبيق القرار من يوم الاثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم".

وأوضح البيان أن "القرار تضمن إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن".

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