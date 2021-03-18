رفع 3 سيطرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد

2021/03/18 | 12:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة محمد حميد الكاظم، الخميس، رفع عدة سيطرات في العاصمة بغداد.

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وقال الكاظم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آذار 2021) منه، انه "استمرار لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باشر اليوم ١٨ آذار الجهد الفني برفع سيطرة مدخل حي الخضراء وسيطرة العامرية العمل الشعبي والنفق الأرضي للمشاة بين حي الخضراء وحي الجامعة وتحويلها إلى مرابطات للتخفيف الزخم المروي ورفع كل الحواجز والعوائق أمام حركه وتنقل المواطنين".

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