رفع أربع سيطرات جديدة في بغداد

2021/03/18 | 12:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن، محمد حميد كاظم، الخميس، رفع أربع سيطرات جديدة في العاصمة بغداد.

وقال كاظم، في بيان إن “الجهد الفني باشر برفع سيطرة مدخل حي الخضراء وسيطرة العامرية العمل الشعبي والنفق الارضي للمشاة بين حي الخضراء وحي الجامعة”.

ولفت إلى تحويل السيطرات إلى “مرابطات للتخفيف الزخم المروي ورفع كل الحواجز والعوائق امام حركه وتنقل المواطنين”.

وأكمل أن هذا يأتي “استمرارا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي”.

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