توجيه من الكاظمي يتعلق بلقاحات كورونا

2021/03/18 | 12:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، وزارة الخارجية بالتدخل للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، وجه بتولي وزارة الخارجية، مهمة التدخل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق”.

وأضافت الأمانة في بيانها، أن “التوجيه شمل أيضاً تولي الوزارة، مفاتحة منظمة الأمم المتحدة للضغط على منظمة الصحة العالمية للإسراع بتجهيز العراق باللقاحات”.

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