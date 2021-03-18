رفع ثلاث سيطرات جديدة في بغداد

2021/03/18 | 12:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن، محمد حميد كاظم، اليوم الخميس، رفع أربع سيطرات جديدة في العاصمة بغداد.وقال كاظم، في بيان، إن “الجهد الفني باشر برفع سيطرة مدخل حي الخضراء وسيطرة العامرية العمل الشعبي، والنفق الارضي للمشاة بين حي الخضراء وحي الجامعة”.ولفت إلى تحويل السيطرات إلى “مرابطات للتخفيف الزخم […]

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