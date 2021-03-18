مصدر: إعفاء حربية من قيادة المقر المتقدم في كركوك وتعيين الفريجي بدلا عنه

2021/03/18 | 12:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك..أفاد مصدر أمني، الخميس، بصدور قرار بإعفاء الفريق الركن سعد حربية من من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، فيما افصح عن تعيين اللواء علي الفريجي بدلا عنه.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “صدر قرار بإعفاء الفريق الركن سعد حربية من من قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك”.وأضاف المصدر، أنه “تم تعيين اللواء علي الفريجي بدلا من حربية على قيادة عمليات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك”، مبينا أنه “حتى الآن لم يعرف الجهة التي سينقل لها الفريق حربية، ولكن حسب المعلومات فأنه سيحال للتقاعد”.وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد ألغى قرار انسحاب المقر المتقدم للعمليات المشتركة وتسليم البناية للحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد تظاهرات كبيرة شهدتها كركوك من المكونين العربي والتركماني.انتهى/ 25 ع

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