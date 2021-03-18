يا سيدي العباس يا قمر التقى

2021/03/18 | 12:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة بمناسبة ذكرى ميلاد قمر بني هاشم وحامل راية أخيه الإمام الحسين (عليه السلام) في واقعة عاشوراء الخالدة سنة 61 هجرية، سيدنا الشهيد أبي الفضل العبا...

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