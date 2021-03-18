بغداد.. لجنة الاتصالات النيابية تحدد مصير قانون الجرائم المعلوماتية

2021/03/18 | 12:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة الاتصالات والإعلام العراقي في مجلس النواب، اليوم الخميس، مصير قانون الجرائم المعلوماتية....

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