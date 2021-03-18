2021/03/18 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد كاظم، الخميس، عن المباشرة برفع ثلاث سيطرات في العاصمة بغداد.وقال كاظم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الجهد الفني باشر اليوم، برفع سيطرة مدخل حي الخضراء وسيطرة العامرية العمل الشعبي وسيطرة النفق الارضي للمشاة بين حي الخضراء وحي الجامعة”.واضاف انه “تقرر تحويل هذه السيطرات الى مرابطات لتخفيف الزخم المروي ورفع كل الحواجز والعوائق امام حركة وتنقل المواطنين”، مشيرا الى ان “ذلك جاء استمرارا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن المباشرة برفع ثلاث سيطرات جديدة في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن المباشرة برفع ثلاث سيطرات جديدة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).