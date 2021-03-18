لجنة إصلاح الرياضة تعلن البدء بأولى خطواتها وتتوعد بإقصاء مستغلي اسم التيار الصدري

2021/03/18 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الاصلاح المكلفة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإصلاح الرياضة، الحكم الدولي السابق صباح عبد اليوم الخميس ( 18 آذار 2021)، إن بداية إصلاح الرياضة ستكون من الاولمبية ومايدور فيها من صراعات قبل انتخابات المكتب التنفيذي للجنة.

وقال عبد في حديث لـ ( بغداد اليوم): "حضرنا امس الاربعاء المؤتمر الإستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية وتسمية الهيأة القضائية التي ستدير الانتخابات وأطلعنا على كل مادار في هذا الاجتماع وخرجنا بعدد من التوصيات قبل الانتخابات".

وأضاف: "أوصلنا رسالة الى الجمعية العمومية في الاولمبية بأننا سنقصي كل من يتحدث بإسم التيار او يحاول تهديد أطراف او التأثير على انتخابات المكتب التنفيذي، وسيكون القضاء وتوجيهات السيد الصدر مرجع لنا من اجل البدء بالخطوات الاولى للاصلاح في الرياضة حيث ستتبع خطوة المكتب التنفيذي للاولمبية اجراءات اخرى".

وتابع عبد أن "اللجنة، في طريقها لتشكيل لجان منها قانونية واعلامية لإدارة عملية الاصلاح وستكون عوناً للجنة التي شكلها السيد الصدر للمباشرة بعملية الاصلاح ومانستطيع اصلاحه في الرياضة".

وكان الصدر قد شكل لجنة خاصة بإصلاح الرياضة العراقية مؤلفة من الحكم الدولي السابق صباح عبد واللاعبين الدوليين السابقين غانم عريبي وباسل كوركيس.

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