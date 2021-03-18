انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

2021/03/18 | 12:11 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفضت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، اليوم الخميس، بعد ما كشفت بيانات رسمية زيادة مستدامة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بينما تخيم الجائحة المستمرة على آفاق الطلب.

وهبط خام "برنت" بنسبة 0.5 بالمئة، إلى 67.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط 0.6 بالمئة أمس الأربعاء.



وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.5 بالمئة أيضا، إلى 64.28 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات حكومية أمس، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن اضطرت مصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن "مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، بعد يوم من تقدير لمعهد البترول الأمريكي أشار إلى انخفاض في المخزونات قدره مليون برميل".

وعلى صعيد الطلب، حد تباطؤ في بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض المزيد من القيود للسيطرة على الجائحة، حد من التوقعات بانتعاش استهلاك الوقود.

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